LIVE | ‘Issue’ Ricciardo legt slottraining stil, Verstappen vijfde

Van Gerwen leeft nog na zwaarbe­voch­ten zege op Anderson

4 september Een nederlaag tegen Gary Anderson vanavond en het was einde oefening geweest voor Michael van Gerwen in de Premier League Darts. De druk stond er vol op. Maar dan is de niet bepaald in blakende vorm verkerende ‘Mighty Mike’ vaak op z’n best. En ook nu redde hij het vege lijf. Maar Van Gerwen kroop door het oog van de naald: hij boog een 5-6 achterstand om en won met 8-6.