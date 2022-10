LIVE | Inter met Stefan de Vrij op voorsprong bij Fiorentina, Real Madrid leidt tegen Sevilla

Formule 1-team Williams wil Amerikaan Logan Sargeant, maar zover is het nog niet

Het Formule 1-team van Williams wil met de Amerikaanse coureur Logan Sargeant het volgende seizoen in gaan. De 21-jarige Sargeant moet nog wel de benodigde superlicentie krijgen om komend jaar in de koningsklasse te kunnen racen. Hij ontvangt dat ‘rijbewijs’ als hij een bepaald aantal punten behaalt, bijvoorbeeld door kilometers te maken in een Formule 1-auto en hoog te eindigen in de Formule 2. Sargeant staat in die ‘opstapklasse’ op de derde plaats in het klassement.

