LIVE | Inter met De Vrij, Sinkgraven start bij Leverkusen

Overmacht in Tour de l'Ain Waarom de Tour morgen al mag beginnen voor Jum­bo-Vis­ma

9:31 Het was slechts de Tour de l’Ain, normaal gesproken een onbeduidende wedstrijd. Maar de overmacht van Jumbo-Visma was de afgelopen dagen zo groot dat je er bijna bang van zou worden. Ook Team Ineos werd verpulverd in het geweld van Primoz Roglic & co.