LIVE | Huybrechts deelt eerste tik uit in hoogstaande partij, hierna Price in actie

Mick Schumacher in de voetsporen van zijn vader: ‘Ik beschouw het niet als een last’

13:13 Mick Schumacher, die komend seizoen zijn debuut maakt in de Formule 1, begrijpt dat er vaak vergelijkingen worden gemaakt tussen hem en zijn vader, racelegende Michael Schumacher. ,,Nee, ik heb er geen moeite mee als mijn vader wordt genoemd, of als ze ons vergelijken", zegt de 21-jarige Duitser in een interview met de Italiaanse krant Corriere della Sera.