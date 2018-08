Ajax na verdiende zege in Graz naar derde CL-voorronde

Gevreesd werd ook in het broeierige Graz voor een storm van de thuisclub. De Oostenrijkse opponent had zich een week ervoor in de Johan Cruijff Arena nog teruggetrokken op de eigen helft, maar had nu aangekondigd te gaan aanvallen. Die vrees bleek ongegrond. Sturm Graz was offensief simpelweg machteloos en Ajax had de zaakjes goed voor elkaar in vergelijking met de laatste jaren. Toen werd het vaak op naïeve, kinderlijke wijze verslagen door minder getalenteerde maar ook meer gelouterde ploegen.



De basiself van Ajax van Vanavond was sinds 16 maart 2014 - in alle competities - niet meer zo oud geweest. Ajax heeft geleerd van zijn fouten en kocht 'oud' in. Niet geheel toevallig maakte juist een tweetal oudjes Vanavond de doelpunten.



De bevrijding kwam nog voor de rust. Klaas-Jan Huntelaar leek voor die tijd niet op scherp te staan, maar met enig geluk bracht hij de openingstreffer op zijn naam. Ajax had toen al genoeg kansen gehad om in een meer comfortabele positie te komen na de 2-0 thuiszege in Amsterdam.



Trainer Erik ten Hag startte voor het eerst met miljoenenaanwinst Dusan Tadic in de basis. Best een gok natuurlijk, de Serviër was nog maar kort in training. Maar Tadic dook al na een paar minuten voor doelman Siebenhandl op.