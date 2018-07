LIVE: Hopen op regen tijdens de Grand Prix van Duitsland

Max Verstappen knalde gistermiddag met zijn RB14 over het circuit van Hockenheim. Bocht 1 nam de Nederlander zelfs volgas en dat was voor het eerst dat dit gebeurde in de Formule 1. ,,Ik gaf alles", zei Verstappen daar zelf over en ook oud-coureur Martin Brundle was over de Nederlander te spreken. ,,Hij knalde met minimaal 280 kilometer per uur door bocht 1, terwijl dat bijna een blinde 90 graden bocht is. Dit jochie is een genie."