LIVE | Hoe doen Verstappen en Hülkenberg het in eerste training?

Column Evenepoel blies concurren­ten uit zijn wiel zoals je kaarsjes op een verjaar­dags­taart uitblaast

12:19 Columnist Thijs Zonneveld is net als de rest van de wielerwereld onder de indruk van Remco ‘Eddy’ Evenepoel. ‘Op papier reden gisteren honderdzevenenveertig renners een wielerkoers, in praktijk was het een onemanshow.’