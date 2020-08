LIVE | Hoe begint Verstappen aan weekend op favoriete circuit?

Realisti­sche Verstappen: ‘Afhanke­lijk van offday of een gelukje’

27 augustus Max Verstappen wilde het op zijn favoriete circuit niet mooier maken dan het is. Met de lange rechte stukken op Spa en de krachtige Mercedes-motoren ligt de rol van favoriet niet bij hem. ,,Maar de mentaliteit van het team is altijd hetzelfde. We geven niet op.”