LIVE: Alli opent score voor Spurs na heerlijke beginfase

Michel Vorm in de basis

Michel Vorm verdedigt het doel van Tottenham Hotspur. De 34-jarige IJsselsteiner, die vijftien interlands voor Oranje speelde, krijgt zoals gebruikelijk in het bekertoernooi het vertrouwen van trainer Mauricio Pochettino. Daley Blind ontbreekt in de selectie van ManUnited.



Bij Tottenham staan met Davinson Sánchez, Jan Vertonghen, Christian Eriksen en Mousa Dembélé nog vier spelers met een verleden in de eredivisie in de basis. Spits Harry Kane neemt de aanvoerdersband over van doelman Hugo Lloris, die op de bank zit.



Bij ManUnited kiest trainer José Mourinho voorin voor Jesse Lingard, Romelu Lukaku en Alexis Sánchez.



Opstellingen

Manchester United: De Gea; Valencia, Jones, Smalling, Young; Herrera, Matic, Pogba; Lingard, Lukaku, Sánchez.

Tottenham Hotspur: Vorm; Trippier, Sánchez, Vertonghen, Davies; Son, Dier,

Eriksen, Dembélé; Alli, Kane.