LIVE | Hamilton, Leclerc en Albon in actie tijdens ochtendtest

Column Schaatsen een B-sport voor babyboo­mers? Nou en! Is het dan minder waard?

9:01 Columnist Erben Wennemars over waarom hij schaatsen de mooiste sport ter wereld vindt. ‘De sport is altijd in beweging en steeds weer staat er een nieuwe lichting op die iets bijzonders brengt. Kijk naar een Jutta Leerdam en hoe zij glamour toevoegt aan de sport.’