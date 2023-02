LIVE | Griekspoor tegen Sinner op jacht naar historische finaleplek in Rotterdam

Willem van Hanegem vermoedt onderlinge spanningen in spelers­groep Ajax

Het gebrek aan creativiteit bij het huidige Ajax is een gevolg van onderlinge spanningen binnen de spelersgroep, denkt Willem van Hanegem. ,,Sommige spelers waren wel goed met de vorige trainer, anderen juist niet”, zegt hij in de nieuwste aflevering van de AD Willem & Wessel-podcast. ,,Spelers gaan dan over elkaar kletsen en dan krijg je een andere sfeer binnen het team.”