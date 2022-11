LIVE Grand Slam of Darts | Zet Raymond van Barneveld stuntweek voort?

Eerbetoon van Alonso Sebastian Vettel verwacht emoties na laatste race, maar Lewis Hamilton gelooft niets van afscheid

Sebastian Vettel verwacht een emotionele laatste race in de Formule 1, maar hij heeft er geen spijt van dat hij stopt. ,,Het is in zekere zin moeilijk te bevatten, maar ik ben me er wel heel erg van bewust dat dit mijn laatste race wordt. Ik voel me er goed bij”, zei de 35-jarige Duitser, die zondag na de Grote Prijs van Abu Dhabi een punt zet achter zijn carrière.

17 november