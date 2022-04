LIVE | Glasscherven in strafschopgebied Celtic-doelman: 2de helft Old Firm later van start

Steenber­gen moet opnieuw buigen voor MOC’17, Internos wint ruim van Alliance

Steenbergen liep in de vierde klasse C zaterdagmiddag tegen de tweede nederlaag aan. Het nog ongeslagen MOC’17 was ook in de tweede onderlinge confrontatie te sterk, 0-1. Internos, dat zelf Alliance klopte met 4-1, is op basis van de minste verliespunten de nieuwe koploper.

2 april