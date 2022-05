LIVE | Gio’s Rangers en Frankfurt gaan verlengen in spannende eindstrijd

Finale Europa LeagueDe Europa League-finale tussen Eintracht Frankfurt en het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst is om 21.00 uur begonnen. Wordt het een Duitse of een Schotse avond in het Estadio Rámon Sánchez Pizjuán in Sevilla? Volg het in ons liveblog.