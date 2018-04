Hamilton wint bizarre race in Bakoe, Red Bull huilt

Door Arjan Schouten



Bakoe, garantie voor chaos. Voor het tweede jaar op rij werd de wedstrijd een bijzonder spectaculaire. Al in de eerste ronde, toen Kimi Räikkönen en Esteban Ocon het aan de stok hadden en de de jonge Fransman in de muur belandde. Reden voor de eerste safety car. Maar het echte vuurwerk kwam van Red Bull, waar ze Max Verstappen en Daniel Ricciardo een hele race lang lieten vechten voor P4. Prachtig, maar risicovol. En fout ging het, in het slot van de race, toen de twee voor een eindsprint wisselden naar ultrasofts. Ricciardo knalde op de kont van Verstappen. Beide Bulls uit de race. En weer een safety car. En alsof dat nog niet spektakel genoeg was, presteerde Romain Grosjean het om zijn Haas achter de safety car op behouden snelheid in de muur te zetten.



Ogen en oren tekort kwamen de autosportliefhebbers om alles te volgen op het Baku City Circuit, waar toen nog een toetje van drie rondes uit moest maken wie er zou gaan winnen. Daari vertrok Valtteri Bottas van voren. Sebastian Vettel remde hem er meteen uit, maar met teveel risico, waarna Bottas hem weer voorbij schoot en de Duitser zijn podiumplaats leek te verliezen.



Maar ook daar was het verhaal van Bakoe nog niet klaar mee. In winnende positie liep Bottas een lekke band op. Zo kreeg Lewis Hamilton totaal onverwachts de zege in Bakoe cadeau, voor Räikkönen en verrassing Sergio Pérez. Zijn eerste winst van 2018, precies in het weekeinde dat Bernie Ecclestone riep dat Hamilton wel over zijn hoogtepunt heen is.