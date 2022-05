LIVE | Geplaatste Michael van Gerwen neemt het in Londen op tegen Michael Smith

Premier League DartsTwee speelrondes voor het einde weet Michael van Gerwen al dat hij er ook bij de finaleavond in Berlijn nog bij is. Mighty Mike staat rotsvast op de tweede plaats en neemt het in de Londense O2 Arena in zijn eerste partij op tegen Michael Smith. Via ons liveblog mis je geen pijl!



Gerwyn Price - Jonny Clayton

Michael Smith - Michael van Gerwen

James Wade - Peter Wright

Joe Cullen - Gary Anderson