LIVE | Gehavend AZ met De Wit in de spits, Lozano en Mertens bij Napoli

Video Van der Poel ‘is misselijk en heeft zere nek’ na val in greppel tijdens Driedaagse Brugge-De Panne

21 oktober Alpecin-ploegleider en -teambaas Christoph Roodhooft vermoedt dat Mathieu van der Poel vanmiddag een hersenschudding heeft opgelopen bij een val in Driedaagse Brugge-De Panne. ,,Het zit er in ieder geval dicht tegen aan”, zei de Belg nadat hij de kopman van de ploeg in De Panne had afgeleverd bij de teambus.