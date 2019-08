LIVE | Geen regen voor Verstappen en co in laatste vrije training

column Jordan van der Gaag bezorgde me twee seconden kippenvel bij 31 graden

8:00 Nice boys don’t play Rock ’n Roll - Guns N’ Roses. In de bar van het hotel in Chalkidiki is eigenlijk niemand geïnteresseerd in de wedstrijd. Ten eerste is geen enkele Griek uit deze streek supporter van Panathinaikos uit het gehate Athene. Ten tweede zitten de meeste hotelgasten aan de souvlaki en ten derde spreekt de thuisspelende ploeg met ‘OK’ op de borst niemand tot de verbeelding.