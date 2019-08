LIVE | Frenkie de Jong verdringt Busquets en staat direct in de basis bij Barça

Groenewegen zevende Colombi­aans sprintta­lent Hodeg slaat toe in BinckBank Tour

17:41 Álvaro Hodeg heeft de vijfde etappe van de BinckBank gewonnen. Na een rit van ruim 191 kilometer was de 22-jarige Colombiaan van Deceuninck–Quick-Step de snelste in de massasprint in Venray. De Belg Tim Wellens, gisteren ritwinnaar, blijft de leider in het algemeen klassement.