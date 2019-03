LIVE | Frankrijk en Engeland maken indruk, Portugal heeft moeite met Servië

Jong Ajax geeft het weg tegen Jong FC Utrecht, Almere City wint restant

22:07 Jong Ajax heeft vanavond in de Keuken Kampioen Divisie punten laten liggen in de thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht. In een spectaculaire wedstrijd op De Toekomst werd het 3-3 tegen de beloftenploeg van de Domstedelingen.