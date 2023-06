LIVE Formule 1 | Verstappen klasse apart in Spanje en kan nog aanval doen op snelste raceronde

LIVE Critérium du Dauphiné | Veel regen in heuvelach­ti­ge openings­rit, Hayter en Tolhoek stappen af

In aanloop naar de Tour de France strijden zoals gewoonlijk veel toppers in het Critérium du Dauphiné alvast om een gele trui. Van 4 tot 11 juni koerst het peloton door Frankrijk. De eerste etappe van 158 kilometer is enkele heuvelachtige rondjes bij Chambon-sur-Lac, met liefst 2800 hoogtemeters. Kan Jonas Vingegaard gelijk toeslaan namens Jumbo-Visma? Na twee valpartijen moest Ethan Hayter, kanshebber voor de dagzege, de strijd staken. Ook Antwan Tolhoek gaf op in een rit met veel regenval. De finish wordt rond de klok van vijf uur verwacht. Volg het koersverloop in onze widget.