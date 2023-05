LIVE Formule 1 | Regen zorgt voor spektakel, maar Max Verstappen houdt Fernando Alonso op afstand

Wint Max Verstappen voor de tweede keer de iconische Grand Prix van Monaco? De start was in ieder geval uitstekend en inhalen is traditioneel lastig in de smalle straten van het prinsdom, dus de Nederlander heeft uitstekende papieren. Mis hier geen moment van de race!