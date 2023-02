LIVE Formule 1 | Pakt Max Verstappen de eerste plek nog terug na snelle ronde Guanyu Zhou?

Interview Na jaren in de schaduw van twee toppers, laat Rij­en-spits Joost Broeders zien wat hij geleerd heeft

Zes punten. Dat is het gat dat Rijen in de tweede seizoenshelft moet zien te overbruggen om achtste te worden en zo zeker te zijn van handhaving in de tweede klasse. Joost Broeders (27) is vastberaden om zijn team in veiligheid te schieten. Alhoewel: ,,Het maakt geen bal uit wie er scoort, als we 'm maar maken.”