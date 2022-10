LIVE Formule 1 | Mercedes ‘wint’ het voorlopig van Max Verstappen op opdrogende baan

Met samenvatting Max Verstappen zesde in druilerige openings­trai­ning Japan, Fernando Alonso het snelst

De eerste vrije training in Japan is een prooi geworden voor Fernando Alonso. In een natte sessie hield de Spanjaard de Ferrari's op ruim drie tienden. Max Verstappen besloot het kort te houden en nam genoegen met P6, een seconde achter tweevoudig wereldkampioen Alonso.

7:44