Live Formule 1 | Max Verstappen zet op mediums indrukwekkende tijd neer in Zuid-Frankrijk

Fabio Jakobsen speelde na dagen van afzien geen rol: ‘Maar voelde me beter dan verwacht en ga er zondag voor’

Om vrijdag al mee te sprinten om ritwinst had Fabio Jakobsen een klein (herstel)wonder nodig na al die zware bergetappes, maar ondanks zijn 98ste plaats zegt de daguitslag in dit geval niet alles. ,,Ik voelde me beter dan verwacht na gisteren, alleen zat ik bij dat klimmetje in het dorp te ver.”

22 juli