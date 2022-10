LIVE Formule 1 | Max Verstappen wil na goede start weglopen bij Lewis Hamilton en co

GP van Mexico-StadMax Verstappen was bij drie van de laatste vier bezoekjes aan Mexico de beste op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Met de wereldtitel al lang en breed op zak gaat hij daar vanavond voor zijn veertiende GP-zege van het seizoen, wat een record zou zijn. De start was in ieder geval perfect, maakt hij het in een uitzinnig Mexico-Stad af? In dit liveblog mis je geen moment!