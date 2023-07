LIVE Formule 1 | Max Verstappen vanaf pole op jacht naar overwinning in sprintrace op Spa

Vlak voor start hoorde Demi Vollering dat ploeglei­der Danny Stam uit Tour werd gezet: ‘Valt rauw op je dak’

De Nederlandse ploegleiders Danny Stam (SD Worx) en Servais Knaven (AG Insurance-Soudal-Quick Step) zijn uit de Tour gezet. Demi Vollering moet het in het beslissende weekeinde zonder haar vaste ploegleider Stam doen. ,,We kunnen het er heel lang over hebben, maar dat lost niets op.”