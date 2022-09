LIVE Formule 1 | Max Verstappen geniet van drivers parade op Zandvoort, veel crashes in F2

column ‘Eerlijk is eerlijk, een uitzwaaimo­ment voor Mario Bilate zou ongepast zijn en dat is best jammer’

Super Mario heeft het pand verlaten. Door de voordeur welteverstaan. Dat verdient hij ook. Het huwelijk van de sympathieke Rotterdammer en NAC Breda is gestrand. Van ruzie is geen enkele sprake, de partijen gaan in goed overleg uit elkaar. Transfervrij wandelt Mario Bilate het Haagse Bingoal (een Belgisch wedkantoor) Stadion in.

3 september