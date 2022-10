LIVE Formule 1 | Max Verstappen en co testen in Mexico nieuwe Pirelli-banden

Motorcou­reur Mirjam Pol is wereldkam­pi­oen rally: ‘Voelt wel heel bijzonder’

Motorcoureur Mirjam Pol heeft er weer een titel bij: ze mag zich nu ook wereldkampioen rally noemen. De Bornse won in januari van dit jaar al de zwaarste rally ter wereld, de Dakar, in het damesklassement. Die rally was voor het eerst ook de openingsronde van het FIM World Rally-Raid Championship (FIM W2RC), het officiële wereldkampioenschap rally dat ze nu dus ook op haar naam heeft geschreven. Deze titel verdedigen, zit er voor haar echter niet in.

