LIVE Formule 1 | Laatste vrije training gehinderd door regen, Verstappen niet buiten geweest op softs

Uitslag en klassemen­ten Tour de France 2023 | Jonas Vingegaard blijft leider, Jasper Philipsen steviger in groen

De gele trui van Jonas Vingegaard is in de zevende etappe van de Tour de France niet in gevaar gekomen. De Deen finishte in het peloton en zag Jasper Philipsen zijn derde ritoverwinning boeken. Bekijk hieronder de rituitslag én alle klassementen.