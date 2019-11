LIVE | Flick kan direct succes boeken met Bayern, Rugani op plek De Ligt

CLUBHELDEN 'Alliance zit me in het bloed'

15:00 Mohammed Iflahen is een held bij zijn club Alliance. Zijn voetballeven begon in geboorteland Marokko. Hij was een talent en haalde zelfs de selectie van het nationale jeugdteam. Zijn carrière liep spaak tijdens een internationale wedstrijd tegen Ghana. ,,Volgens mij speelden die gasten met hoefijzers in hun schoenen. Ik kreeg een trap op mijn hiel en mijn achillespees werd in één keer doorgesneden.’'