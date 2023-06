LIVE finale FA Cup | United heeft in slotfase één goal nodig voor verlenging, Weghorst valt in

met poll Erik ten Hag over finale tegen City: ‘In Nederland hebben we de Kuip, maar Wembley is mooiste stadion ter wereld’

Het eerste seizoen van Erik ten Hag bij Manchester United leverde al een dikke voldoende op, maar morgen lonkt de kans op een absolute hoofdprijs in de FA Cup-finale tegen Manchester City. ,,In Nederland hebben we de Kuip, een heel speciale plek, maar Wembley is denk ik het mooiste stadion ter wereld.”