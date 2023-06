LIVE finale FA Cup | Erik ten Hag houdt Wout Weghorst op de bank bij United, City op volle oorlogssterkte

met video Hyballa roemt karakter NAC in aanloop naar return: ‘Wij gaan nooit dood, dat vind ik zo leuk aan dit team’

NAC moet de zenuwen van zich afwerpen, meent trainer Peter Hyballa in aanloop naar de return in de halve finale van de play-offs. Zijn ploeg moet een 1-2-nederlaag zien goed te maken tegen FC Emmen. ,,Ik geloof in dit team.”