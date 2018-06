LIVE: FIFA stuurt boze brief naar Marokko, Mannschaft heeft geheim wapen

Reus is het geheime wapen van Duitsers

Marco Reus heeft op het WK een speciale rol bij het Duitse voetbalelftal. De aanvaller van Borussia Dortmund is naar eigen zeggen het geheime wapen van Joachim Löw. Reus moest gisteren in de verloren openingswedstrijd tegen Mexico (0-1) genoegen nemen met een rol als invaller, maar daar was hij op voorbereid.



,,Tijdens het trainingskamp had de bondscoach me dat al verteld'', zei Reus. De 29-jarige aanvaller kwam na een uur spelen in het veld. ,,We gaan ervan uit dat het toernooi lang duurt en hebben afgesproken dat ik vooral in de belangrijke wedstrijden gebruikt ga worden.''