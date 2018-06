LIVE: FIFA geeft doelpunt Pogba aan Australiër

Tholense Boys na zenuwslo­pen­de slotfase de tweede klasse in

16 juni Tholense Boys is gepromoveerd naar de tweede klasse. Nadat de ploeg de afgelopen twee jaar verloor in de finale van de nacompetitie, was het nu wel raak. Na negentig minuten was het in de eindstrijd tegen Wieldrecht 0-0, na de verlenging 1-1, maar de Zeeuwen namen de strafschoppen vervolgens beter.