LIVE | Ferrari toont opnieuw snel te zijn, Verstappen zesde

Van den Abbeele is bij NAC directeur zonder statutaire bevoegd­heid

11:03 Om verwarring te voorkomen: de officiële titelfunctie van Tom Van Den Abbeele is die van technisch directeur. In tegenstelling tot wat NAC sinds eind september via de raad van commissarissen (rvc) communiceerde. Destijds werd gezegd dat een weeffout hersteld zou worden en de club voortaan een technisch manager zou hebben.