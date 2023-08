LIVE Europese Super Cup | Manchester City wil met Nathan Aké eerste prijs van het seizoen binnenhalen

Met video Mijlpaal voor nummer één van de wereld Carlos Alcaraz met zege in Cincinnati

Carlos Alcaraz heeft op het masterstoernooi van Cincinnati zijn vijftigste overwinning van dit jaar behaald. De nummer 1 van de wereld versloeg de Australische qualifier Jordan Thompson in de tweede ronde in drie sets: 7-5 4-6 6-3. Alcaraz zag vorige week op de masters van Toronto een zegereeks stranden in de kwartfinales.