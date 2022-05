LIVE | Europa wacht in spanning op kraker Real-Liverpool, geen verrassingen in de opstellingen

Oosterhout­se golfer Rowin Caron op de Dutch Open aan het afkicken van het Zuid-Amerikaan­se bermu­dagras

Rowin Caron is op de Dutch Open weer even terug in het land. Het is een welkom Brabants tussendoortje voor golfer die zich nog altijd via de Latijns Amerika-route op de kaart probeert te zetten in Europa. ,,Alleen het gras daar is anders.”

27 mei