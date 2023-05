LIVE Europa League | Sevilla en Juventus geven elkaar ook in return nog niets toe

Michael van Gerwen wil in Aberdeen vertrouwen tanken voor play-offs van volgende week

Op 9 maart in Liverpool won Michael van Gerwen voor het laatst een avond in de Premier League. Het was speelronde 9 en Michael Smith boog het hoofd tegen Mighty Mike. Zeventig dagen en één verloren finale op 23 maart in Newcastle later, snakt de Brabander naar nieuw Premier League-succes.