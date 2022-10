LIVE Europa League | Manchester United met Ronaldo en Casemiro op jacht naar eerherstel

LIVE | Alle tussenstan­den in de Europa League en de Conference League

Vanavond komen niet alleen PSV (volg hier het liveblog), Feyenoord en AZ in actie, maar er wordt door heel Europa gevoetbald, zowel in de Europa League als de Conference League. Zo speelt AS Roma tegen Real Betis, moet Erik ten Hag met Manchester United naar Cyprus (volg dat duel hier in het liveblog) en krijgt Arsenal bezoek van FK Bodø/Glimt. Volg alle duels in onze livewidgets hieronder.

18:40