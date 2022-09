LIVE Europa en Conference League | Joaquín (41) scoort tegen Sergio Padt, Bodø/Glimt scoort weer in groep PSV

Behalve Feyenoord (6-0 zege op Sturm Graz) en AZ (4-1 tegen FC Vaduz) hervatten donderdag nog tientallen clubs hun Europese campagne in de groepsfase van de Europa en Conference League. Zo komen onder meer Fenerbahçe, AS Roma en Union Berlin vanaf 21.00 uur in actie. Volg hieronder alle tussenstanden.