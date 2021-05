LIVE | El Ghazi doet Chelsea pijn in strijd om CL-tickets, Liverpool op voorsprong

Video Verstappen start in Monaco toch op pole na problemen Leclerc

14:59 Max Verstappen begint de Grote Prijs van Monaco vanaf de voorste startplek. Charles Leclerc, die gisteren in de kwalificatie poleposition veroverde, kreeg op weg naar de startopstelling toch te maken met versnellingsbakproblemen. ,,Nee, nee, nee, nee. De versnellingsbak, jongens”, zei Leclerc over de boordradio. De Monegask sloeg even zijn handen voor het vizier van zijn helm.