Live EK Voetbal | Zweden in Leigh op voorsprong tegen Portugal

De Oranje Leeuwinnen willen als groepswinnaar uit poule C komen en daarmee Frankrijk ontlopen in de kwartfinales, maar zijn daarvoor ook afhankelijk van het resultaat van Zweden tegen Portugal. Zij beginnen om 18.00 uur in Leigh aan hun laatste poulewedstrijd. Bekijk hier alle scenario's in poule C.