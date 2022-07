Live EK voetbal | Wat kunnen de Belgen tegen titelkandidaat Frankrijk?

• Titelkandidaat Frankrijk rekende in de eerste wedstrijd simpel af met Italië: 5-1.

• De Belgische Red Flames begonnen het EK met een 1-1 gelijkspel tegen IJsland.

• Het duel wordt gespeeld in het New York Stadium van Rotherham.