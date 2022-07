Live EK voetbal | Engeland dankzij knal van afstand op voorsprong in verlenging, wat kan Spanje nog?

Beachsoc­cer is populair, maar BS Klundert strandt in de halve finale

De play-offs van de Eredivisie Beachsoccer werden gespeeld afgelopen weekend gespeeld in Klundert. Het eigen team van Klundert kwam daarbij niet verder dan een vierde plaats. Ze wisten door te dringen tot de finaledag, maar daar werden ze in zowel de halve finale als de troostfinale verslagen na penalty's. BS Altena won later op de dag in de finale en werd daarmee landskampioen.

