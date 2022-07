Live EK Voetbal | Engeland blijft ook zonder Wiegman scoren op EK in eigen land

Engeland is al zeker van poulewinst in groep A, maar het gastland wil de goede vorm op het EK doorzetten met een zege op Noord-Ierland. Bondscoach Sarina Wiegman is door haar coronabesmetting niet van de partij in Southampton, haar assistent Arjan Veurink neemt haar taken waar in het St. Mary's Stadium. Oostenrijk en Noorwegen strijden om de tweede plek in poule A.