LIVE EK-kwalificatie | Ronaldo scoort in recordinterland, goal FC Groningens Antman voor Finland

Motorcou­reur Collin Veijer (18) vol ambitie: 'Het doel is de MotoGP'

Het gaat hard met motorcoureur Collin Veijer uit Staphorst. Nog maar 18 jaar en nu al actief in de Moto3-klasse van het MotoGP wereldkampioenschap. Dit weekeinde maakt hij zijn debuut in de eerste race van het seizoen in Portugal. ,,Dit is wat ik altijd voor ogen had.”