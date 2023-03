LIVE EK-kwalificatie | Feyenoorder Pedersen met Noorwegen tegen Spanje, Zwitsers overklassen Belarus

Zwitserland vernedert Belarus

Zwitserland is de kwalificatie voor het Europees kampioen van 2024 begonnen met een overtuigende zege op Belarus. Renato Steffen leidde de 5-0-overwinning in met een vroege hattrick in het Servische Novi Sad, waar de interland werd gespeeld. Steffen opende de score in de vijfde minuut en was daarna weer trefzeker in de zeventiende minuut. Met nog geen half uur op de klok voltooide hij zijn eerste hattrick voor Zwitserland, de snelste ooit voor de nationale ploeg. Na de rust scoorden Granit Xhaka en Zeki Amdouni op aangeven van Xhaka.



De UEFA overweegt nog Belarus, dat een bondgenoot is van Rusland in de oorlog tegen Oekraïne, uit te sluiten van deelname aan de Europese competities, waaronder de kwalificaties van het Europees kampioenschap van 2024. Tijdens de volgende bijeenkomst van de overkoepelende organisatie begin april wordt de kwestie besproken. In dezelfde groep speelde Israël gelijk tegen Kosovo. Het duel in Tel Aviv eindigde in 1-1. Na een eigen doelpunt van Eli Das maakte de Israëlische middenvelder Dor Peretz in de tweede helft gelijk.