LIVE EK-kwalificatie | Bekijk hier het programma en de tussenstanden

Interview Dean Huijsen (17) stond al in de basis bij Juventus: ‘Over vijf jaar speel ik in Oranje’

Hij is 17 jaar, heeft een contract bij Juventus en maakte in januari al zijn debuut in de hoofdmacht. Bij de Oude Dame is er veel vertrouwen in hem. Centrale verdediger Dean Huijsen is bezig aan een carrière die gelijkenissen vertoont met die van Xavi Simons.