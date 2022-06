LIVE | Drama voor Leclerc: Ferrari-coureur valt als leider uit met technisch probleem

Roger Federer hoopvol over rentree: ‘Ik wil helemaal terugkeren in 2023, hoe en waar weet ik nog niet’

Roger Federer heeft nogmaals bevestigd dat hij zijn rentree wil maken op de tennisbaan, maar het duurt nog wel even. Het plan is om in 2023 echt terug te keren op de ATP Tour. Dat zei de 40-jarige Zwitser in een interview met het Zwitserse dagblad Tages-Anzeiger.

10:00